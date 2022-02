REPUBBLICA – Insigne e De Laurentiis ai ferri corti, pronta la causa per l’ammutinamento. La fascia a Koulibaly, Mertens rigorista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Insigne, interrotti tutti i rapporti con De Laurentiis, la causa per l’ammutinamento pronte a scattare come accaduto per altri azzurri. Lorenzo Insigne vuole dare il massimo per la maglia azzurra fino alla fine. Il labiale del capitano in occasione del gol contro la Salernitana è stato una dichiarazione d’amore nuda e cruda. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la REPUBBLICA, gli ultimi quattro mesi che separano Insigne dall’addio saranno un rebus per Spalletti. Insigne SEPARATO IN CASA “Lorenzo Insigne, ha firmato un ricchissimo contratto con il Toronto. Il calciatore ha annunciato pubblicamente il suo trasferimento in Canada. Destinato a materializzarsi il 30 giugno. Ma fino ad allora il numero 10 della Nazionale ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 febbraio 2022), interrotti tutti i rapporti con De, laperpronte a scattare come accaduto per altri azzurri. Lorenzovuole dare il massimo per la maglia azzurra fino alla fine. Il labiale del capitano in occasione del gol contro la Salernitana è stato una dichiarazione d’amore nuda e cruda. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la, gli ultimi quattro mesi che separanodall’addio saranno un rebus per Spalletti.SEPARATO IN CASA “Lorenzo, ha firmato un ricchissimo contratto con il Toronto. Il calciatore ha annunciato pubblicamente il suo trasferimento in Canada. Destinato a materializzarsi il 30 giugno. Ma fino ad allora il numero 10 della Nazionale ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Insigne-De Laurentiis, a giugno scattano le cause per l'ammutinamento - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Insigne-De Laurentiis, a giugno scattano le cause per l'ammutinamento - napolimagazine : REPUBBLICA - Insigne-De Laurentiis, a giugno scattano le cause per l'ammutinamento - apetrazzuolo : REPUBBLICA - Insigne-De Laurentiis, a giugno scattano le cause per l'ammutinamento - MondoNapoli : Repubblica - Caso ammutinamento: la mossa di ADL contro Insigne - -