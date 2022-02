Palermo, Valente: “Blackout inspiegabile col Messina. Col cambio modulo, Baldini…” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Parola a Nicola Valente che è intervenuto nella mixed zone al seguito del pareggio per 2-2 tra Palermo e Messina in Serie C Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Parola a Nicolache è intervenuto nella mixed zone al seguito del pareggio per 2-2 train Serie C

Advertising

ILOVEPACALCIO : Palermo-Messina, Valente: «Avevamo in mano la partita, non ci spieghiamo il nostro vuoto» - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Palermo-Messina, Valente: «Non ci interessa la classifica. Andiamo a Campobasso per vincere» - Ilovepalermocalcio - Lasiciliaweb : Palermo e Messina pari in tutto Un tempo e un punto per parte: il derby del Barbera finisce 2-2. Rosanero avanti co… - Mediagol : Palermo-ACR Messina 2-0: Brunori e Valente illudono, blackout rosa nella ripresa - chicco288 : RT @PalermoCalcMerc: ? IL PALERMO BUTTA VIA IL DERBY Derby sofferto più del previsto per il Palermo. Fin troppo facile la prima frazione,… -