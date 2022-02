Nuovo iPhone SE 3 in via di certificazione, quanto potrebbe costare (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Nuovo iPhone SE 3 è più vicino che mai. Il prossimo melafonino compatto era già stato annunciato da un numero notevole di anticipazioni delle ultime settimane. Ora sappiamo pure che il modello in questione è stato registrato da un ente certificatore in India. A dire la verità, gli esemplari presi in esame hanno pure tre sigle diverse e dai documenti messi in risalto si evince anche il probabile prezzo del dispositivo. Il sito ad aver fornito le anticipazioni è 91mobile.com. Proprio secondo la fonte, i modelli di iPhone SE 3 certificati sarebbero quelli siglati con codici A2595, A2783 e A2784. La diversa numerazione potrebbe riferirsi agli esemplari distinti per taglio di memoria interna. Non mancano neanche le anticipazioni sul prezzo del futuro device, uguale o di poco superiore ai 300 dollari. Per ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) IlSE 3 è più vicino che mai. Il prossimo melafonino compatto era già stato annunciato da un numero notevole di anticipazioni delle ultime settimane. Ora sappiamo pure che il modello in questione è stato registrato da un ente certificatore in India. A dire la verità, gli esemplari presi in esame hanno pure tre sigle diverse e dai documenti messi in risalto si evince anche il probabile prezzo del dispositivo. Il sito ad aver fornito le anticipazioni è 91mobile.com. Proprio secondo la fonte, i modelli diSE 3 certificati sarebbero quelli siglati con codici A2595, A2783 e A2784. La diversa numerazioneriferirsi agli esemplari distinti per taglio di memoria interna. Non mancano neanche le anticipazioni sul prezzo del futuro device, uguale o di poco superiore ai 300 dollari. Per ...

Advertising

wordweb81 : Nuovo #iPhoneSE3 in via di certificazione, quanto potrebbe costare - fisco24_info : Apple, nel nuovo software iPhone i dettagli degli occhialini: Sviluppatore individua codice per la realtà virtuale… - ansa_tecnologia : Apple, nel nuovo software iPhone i dettagli degli occhialini. Sviluppatore individua codice per la realtà virtuale… - GoriffaZ : Apple, nel nuovo software iPhone i dettagli degli occhialini - ubaldinic : Apple, nel nuovo software iPhone i dettagli degli occhialini #Apple #iphone #iOS #smartphone -