Nuovi dati Iss: si confermano i dubbi sulla terza dose (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Di Paolo Becchi, Giuseppe Cutuli e Nicola Trevisan. L’articolo precedente ”Sorpresa sulla terza dose: cosa dicono i numeri” con oltre 347mila visualizzazioni (e stanno continuando a salire) ha suscitato grande interesse. Significa che una parte dell’opinione pubblica sta prendendo coscienza e questo è un segnale importante. Ricordiamo come l’obiettivo di tale articolo era la valutazione dell’efficacia della terza dose sulla popolazione, considerando un orizzonte temporale omogeneo sia per quanto riguarda i contagi, le ospedalizzazioni e i decessi. Cosa che l’Iss, nella tabella 5 che pubblica settimanalmente, non fa. I dati vengono posti sempre con periodi diversi e valutati a ritroso nel tempo senza una logica. Tale modo di esporre i dati falsa la ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Di Paolo Becchi, Giuseppe Cutuli e Nicola Trevisan. L’articolo precedente ”Sorpresa: cosa dicono i numeri” con oltre 347mila visualizzazioni (e stanno continuando a salire) ha suscitato grande interesse. Significa che una parte dell’opinione pubblica sta prendendo coscienza e questo è un segnale importante. Ricordiamo come l’obiettivo di tale articolo era la valutazione dell’efficacia dellapopolazione, considerando un orizzonte temporale omogeneo sia per quanto riguarda i contagi, le ospedalizzazioni e i decessi. Cosa che l’Iss, nella tabella 5 che pubblica settimanalmente, non fa. Ivengono posti sempre con periodi diversi e valutati a ritroso nel tempo senza una logica. Tale modo di esporre ifalsa la ...

