Mps, il Tesoro vuole cacciare l’ad Bastianini nonostante risultati migliori delle attese. Per il manager sostegno bipartisan (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Grandi movimenti a Roma e a Siena dove si giocano i destini dell’amministratore delegato Guido Bastianini, nominato alla guida dell’istituto senese nel maggio 2020 dal governo Conte 2. Al di là delle smentite di rito, difficile che nell’incontro di questa mattina tra il ministro dell’Economia Daniele Franco e il leader della Lega Matteo Salvini non si sia parlato anche di questo, oltre che di interventi per il caro energia. Il Mef, che di Mps possiede ancora il 64%, spinge per un avvicendamento, in particolare il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera vorrebbe Bastianini lontano da Siena. Ma a difesa del manager si sono levate in questi giorni voci trasversali. Da Riccardo Fraccaro del Movimento 5 stelle a Stefano Fassina di Leu e Andrea Marcucci del Pd. Per il prossimo 15 febbraio è in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Grandi movimenti a Roma e a Siena dove si giocano i destini dell’amministratore delegato Guido, nominato alla guida dell’istituto senese nel maggio 2020 dal governo Conte 2. Al di làsmentite di rito, difficile che nell’incontro di questa mattina tra il ministro dell’Economia Daniele Franco e il leader della Lega Matteo Salvini non si sia parlato anche di questo, oltre che di interventi per il caro energia. Il Mef, che di Mps possiede ancora il 64%, spinge per un avvicendamento, in particolare il direttore generale delAlessandro Rivera vorrebbelontano da Siena. Ma a difesa delsi sono levate in questi giorni voci trasversali. Da Riccardo Fraccaro del Movimento 5 stelle a Stefano Fassina di Leu e Andrea Marcucci del Pd. Per il prossimo 15 febbraio è in ...

