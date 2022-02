Memo Remigi | l’artista colpito dalla malattia improvvisa | ecco come sta

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha condiviso un post sui social dove parla di unastadi Oggi è un altro giorno Una notizia che ci lascia alquanto interdetti è quella che hanelle ultime ore. Siamo venuti a conoscenza di un particolare che non pensavamo proprio e che ha mescolato le carte in tavola del famoso programma a cui prende parte. Ovviamente ci stiamo riferendo alla trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Sappiamo bene, grazie all’inizio di uno degli eventi più importanti di sempre, tutti i programmi della nostra televisione italiana si preparano per parlare della kermesse della musica italiana. Anche quest’anno, Amadeus, è stato ...

Advertising

gelly2009 : @memo_remigi_ Sicura che da questa pausa forzata verrà fuori un altro capolavoro, forza Memo - assoemazz : @memo_remigi_ Ìn bocca al lupo - ElisabettaMoret : @memo_remigi_ Tanti Auguri maestro!!!?????????????????????? - hugopratt_ : @memo_remigi_ Forza Memo! ?? - paolobitwo : @memo_remigi_ auguri! -

Ultime Notizie dalla rete : Memo Remigi

: "Barbara D'Urso voleva sposarmi e avere un figlio"/ "La lasciai perché?" Sarà un reality che racconterà anche storie, una sorta di GF by D'Urso, che ha scelto, come opinionisti, ...Con un simpatico post su Instagram, il cantante e musicista di Oggi è un altro giorno ha annunciato di avere il Covid e di non poter partecipare a Sanremo 2022.sarà il primo assente a causa del Covid - 19. Il cantante è risultato positivo e sfortunatamente non potrà recarsi al Festival. Al suo posto però a scelto Antonio Mezzancella per ...Memo Remigi ha il covid, il cantante e musicista è risultato positivo e così è il grande assente del programma pomeridiano "Oggi è un altro giorno" condotto da Serena Bortone. In occasione del ...Memo Remigi sarà il primo assente a causa del Covid-19. Il cantante è risultato positivo e sfortunatamente non potrà recarsi al Festival. Al suo posto però a scelto Antonio Mezzancella per presenziare ...