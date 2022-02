Mara Venier: “Devo tutto a Monica Vitti” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mara Venier sui social ha scritto il suo addio a Monica Vitti, l’addio a una cara amica, non solo all’immensa attrice. E’ poi dal divano di casa sua che Mara Venier in collegamento con La vita in diretta ricorda Monica Vitti. Una malinconia incredibile per la conduttrice nel vedere le immagini di una vecchia Domenica In. Era l’edizione con Luca Giurato e la Vitti ma cercavano un’altra donna che potesse completare la conduzione. Era Monica la star, fu lei a fare il suo nome. Si conoscevano già da tempo, la Vitti era spesso a casa di Renzo Arbore, quando era il compagno di Mara Venier. Tante cene fatte insieme, tante risate ma anche tante confidenze tra donne. Ed è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 febbraio 2022)sui social ha scritto il suo addio a, l’addio a una cara amica, non solo all’immensa attrice. E’ poi dal divano di casa sua chein collegamento con La vita in diretta ricorda. Una malinconia incredibile per la conduttrice nel vedere le immagini di una vecchia Domenica In. Era l’edizione con Luca Giurato e lama cercavano un’altra donna che potesse completare la conduzione. Erala star, fu lei a fare il suo nome. Si conoscevano già da tempo, laera spesso a casa di Renzo Arbore, quando era il compagno di. Tante cene fatte insieme, tante risate ma anche tante confidenze tra donne. Ed è ...

