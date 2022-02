LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 in DIRETTA: gruppo compatto a 30km dal traguardo! Si avvicinano gli ultimi due GPM (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 16:44 Finito l’inseguimento, si vedono altre squadre in testa al gruppo. Portano uomini davanti la Israel-Premier Tech e la Trek-Segafredo. 16:42 Il terzo dei 4 GPM, la salita di Ayodar, inizierà quando mancheranno 19km dal traguardo. Sarà la meno impegnative delle ascese odierne, 4,3km al 4,7% di pendenza media. 16:40 Raggiunti anche Bou, King e Sanchez. gruppo compatto quando mancano 30km! 16:38 Fuggitivi che rimangono in tre, si stacca anche David Gonzalez Lopez. 16:37 Ora la Movistar è in blocco davanti al gruppo. Rimane nelle prime posizioni anche un uomo della QuickStep. Le due formazioni hanno guidato il gruppo per tutta la lunghezza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 16:44 Finito l’inseguimento, si vedono altre squadre in testa al. Portano uomini davanti la Israel-Premier Tech e la Trek-Segafredo. 16:42 Il terzo dei 4 GPM, la salita di Ayodar, inizierà quando mancheranno 19km dal traguardo. Sarà la meno impegnative delle ascese odierne, 4,3km al 4,7% di pendenza media. 16:40 Raggiunti anche Bou, King e Sanchez.quando mancano! 16:38 Fuggitivi che rimangono in tre, si stacca anche David Gonzalez Lopez. 16:37 Ora la Movistar è in blocco davanti al. Rimane nelle prime posizioni anche un uomo della QuickStep. Le due formazioni hanno guidato ilper tutta la lunghezza ...

