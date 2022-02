Juventus, spese folli a Barcellona: Nedved pronto a tutto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Juventus sta già pensando a come rinforzarsi in vista della prossima stagione; Nedved vuole due giocatori del Barcellona. Mentre la squadra sta preparando la sfida di domenica sera contro il Verona, a società è già al lavoro per preparare le strategie del mercato estivo. Nedved ha messo nel mirino due obiettivi, entrambi al Barcellona. Scopriamo di chi si tratta. Getty ImagesIl mercato invernale è appena finito ma la Juventus non ha nessuna intenzione di stare con le mani in mano. L’obiettivo è piuttosto chiaro: pianificare, già da ora, la sessione estiva per anticipare la concorrenza e dare ad Allegri la rosa completa il prima possibile. Monica Bertini è uno schianto: la giornalista Mediaset come non l’avete mai vista Considerando la situazione di Bernardeschi e Cuadrado (difficile ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lasta già pensando a come rinforzarsi in vista della prossima stagione;vuole due giocatori del. Mentre la squadra sta preparando la sfida di domenica sera contro il Verona, a società è già al lavoro per preparare le strategie del mercato estivo.ha messo nel mirino due obiettivi, entrambi al. Scopriamo di chi si tratta. Getty ImagesIl mercato invernale è appena finito ma lanon ha nessuna intenzione di stare con le mani in mano. L’obiettivo è piuttosto chiaro: pianificare, già da ora, la sessione estiva per anticipare la concorrenza e dare ad Allegri la rosa completa il prima possibile. Monica Bertini è uno schianto: la giornalista Mediaset come non l’avete mai vista Considerando la situazione di Bernardeschi e Cuadrado (difficile ...

