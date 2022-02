Il piano di Di Maio | sostituire Conte con Virginia Raggi

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella guerra senza esclusione di colpi scoppiata nel Movimento 5 Stelle dalla partita del Quirinale c’è un colpo di scena. Dopo che Giuseppeha minacciato un voto degli iscritti sul comportamento del ministro degli Esteri e quest’ultimo ha risposto pranzando con Elisabetta Belloni, ora Luigi Diparla con. L’ex sindaca di Roma, racconta oggi un retroscena de La Stampa, da tempo è insofferente: «Mi sento messa in panchina». È consigliera comunale e membro del comitato di garanzia ma «il 20 per cento di voti che ho preso a Roma ha un valore elo sta mandando al macero». Per questo ildi Diprevede una doppia leadership: riprendere insieme ale redini del M5s. Ma per muoversi bisogna attendere. ...

Per questo il di Di prevede una doppia leadership: riprendere insieme a Raggi le redini del M5s. Ma per muoversi bisogna attendere. "Conte si schianterà in primavera alle amministrative", ... Ognuno dei due, Di Maio e Conte, ha la sua rete di relazioni e di potere, sia dentro sia fuori M5S. Il tandem tra Luigi e la Belloni è sotto gli occhi di tutti. Così come quello tra ... Sul piano di riequilibrio ... dilaniato a Roma dalla lotta Conte-Di Maio, a Palermo sembra aver superato ogni divisione fra orlandiani e anti-orlandiani gettando le basi per un ingresso organico ...