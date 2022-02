Elisa Toffoli | il bullismo | il difficile rapporto con il padre e l’amore per il marito e i figli della cantante

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 2 febbraio 2022), meglio conosciuta solamente come, è una delle cantanti più amate ed ascoltate nella storiamusica italiana. Quest’anno il suoi nome figura fra quelli scelti da Amadeus per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, affidata ancora una volta alla sua direzione artistica.e l’infanziaa causa delè nata a Trieste il 19 dicembre 1977. La sua città di formazione da considerare è però un’altra. Si tratta di Monfalcone, cittadina molto movimentata da numerose manifestazioni sociali e culturali. Come riportato da Donna Magazine, in un’intervista nel podcast La Zanzara, in onda su Radio Due, ha raccontatosua infanzia e di come sia stata vittima di ...