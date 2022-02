Covid, le notizie. Cts: serve dimezzare la durata della quarantena per non vaccinati. LIVE (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli esperti del governo chiedono che l'isolamento passi da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano contatto stretto di un positivo ma non sono vaccinati. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la durata illimitata del Green Pass per chi ha tre dosi e nuove regole per la gestione dei casi di positività tra gli studenti. Agenas: occupazione intensive al 16%, calo in 11 regioni in 24 ore . Solo 5 sono oltre il 20%. Attesa per il bollettino del ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli esperti del governo chiedono che l'isolamento passi da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano contatto stretto di un positivo ma non sono. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri laillimitata del Green Pass per chi ha tre dosi e nuove regole per la gestione dei casi di positività tra gli studenti. Agenas: occupazione intensive al 16%, calo in 11 regioni in 24 ore . Solo 5 sono oltre il 20%. Attesa per il bollettino del ministeroSalute

Advertising

Agenzia_Ansa : In Danimarca da oggi stop a tutte le misure restrittive anti-Covid #ANSA - GoalItalia : Alex Sandro positivo al Covid ?????? Lo ha annunciato la federcalcio brasiliana ???? - Agenzia_Ansa : 'Non siamo ancora al punto in cui poter trattare il virus del covid come altri con cui conviviamo', tipo quello del… - occhio_notizie : Covid a Forino: sono 7 i nuovi casi registrati nel comune irpino. A comunicarlo è il sindaco Antonio Olivieri nel c… - ACmcoppola : RT @lauranaka: Persino gli economisti sono spiazzati: #inflazione Eurozona +5,1%, è record. #BCE spiazzata, #Lagarde si è messa all'angolo… -