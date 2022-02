Alex Belli | l’ultima proposta è a luci rosse | “Sarà a sfondo e**tico”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attore ed ex gieffinopotrebbe essere presto protagonista di un progetto a tema erotico: l’indiscrezione è clamorosa L’attore(screenshot Mediaset Infinity), nonostante sia il solo squalificato di questa edizione del Grande Fratello Vip, continua ad essere un protagonista del reality. L’attore è infatti al centro dell’unico vero triangolo della casa con protagonista sua moglie Delia Duran e la sua amica speciale Soleil Sorge. Una posizione di forza quindi sia in casa che all’esterno che ha portato l’uomo al centro di un nuovo interessantissimo piano. Alcune indiscrezioni sembrano annunciare per lui l’arrivo di un progetto dal tema però erotico., pronta la svolta erotica: spunta un progetto ...

L'interprete di Sandokan ha detto la sua sulla soap 'Chimica Artistica: Non è un Game' ed ha bacchettatoe Soleil Sorge . E in effetti Kabir Bedi non ha tutti i torti. See Soleil la ...Betta ha definito Alfonso un despota e il triangolo amoroso tra Soleil Sorge,e Delia Duran solo un teatrino creato ad arte. Dunque, lontano dalla tv, Stefano si concentra sui suoi ...Leggi anche > La modella venezuelana, infatti, parlando con Federica Calemme ritorna sull'argomento della sua storia con Alex Belli e, nonostante gli ultimi sviluppi, ammette che l'amore nei suoi conf ...Betta ha definito Alfonso un despota e il triangolo amoroso tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran solo un teatrino creato ad arte. Dunque, lontano dalla tv, Stefano si concentra sui suoi ...