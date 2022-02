Aka7even chi è: età, vero nome e vita privata, dal successo di Amici alla partecipazione a Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Luca Marzano, in arte Aka7even, è un cantante italiano noto soprattutto al pubblico dei più giovani, grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nasce a Vico Equense (NA) il 23 ottobre 2000 ed è l’ultimo di cinque figli, la sua è una famiglia tanto numerosa quanto umile. Aka7even e il coma a 7 anni Nel 2008, quando Luca ha solo 7 anni, si verifica un evento improvviso che lo segnerà per sempre. Il bambino colpito da una forte crisi epilettica finisce in coma e vi rimane per ben 7 giorni. Al risveglio Luca, nonostante la sua giovane età, non ha più dubbi: vuole consacrare tutta la sua vita alla musica. Accompagnato da una forte fede, trasmessagli dai genitori, intraprende un percorso che lo porterà a stare sempre meglio. “A 7 anni sono stato in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Luca Marzano, in arte, è un cantante italiano noto soprattutto al pubblico dei più giovani, graziesuaaddi Maria De Filippi. Nasce a Vico Equense (NA) il 23 ottobre 2000 ed è l’ultimo di cinque figli, la sua è una famiglia tanto numerosa quanto umile.e il coma a 7 anni Nel 2008, quando Luca ha solo 7 anni, si verifica un evento improvviso che lo segnerà per sempre. Il bambino colpito da una forte crisi epilettica finisce in coma e vi rimane per ben 7 giorni. Al risveglio Luca, nonostante la sua giovane età, non ha più dubbi: vuole consacrare tutta la suamusica. Accompagnato da una forte fede, trasmessagli dai genitori, intraprende un percorso che lo porterà a stare sempre meglio. “A 7 anni sono stato in ...

Advertising

VanityFairIt : Dal ritorno di Gianni Morandi ed Elisa all'esordio di Aka7Even e Blanco: tutto quello che c'è da sapere sul cast de… - _sweetscreature : ma chi ha fatto la scaletta vorrei sapere? sto sveglia dalle 6 e ho sia irama che aka7even nella mia squadra e c s… - Aurelio77961914 : Se mi chiedi chi è, il cantante per me Aka io dico te Se mi chiedi chi è, fuso per aspettare te Aka io dico me Prim… - urburberrygf : chi lo sa quest’anno chi vince per me aka7even - StefaniaIllian1 : RT @f1addictedd: Aka7even penultimo perchè sennò chi cazzo guarda fino alla fine #Sanremo2022 -