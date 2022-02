Uomini e Donne anticipazioni 1 febbraio: il bacio del tronista Matteo Ranieri, una corteggiatrice abbandona (Di martedì 1 febbraio 2022) Matteo Ranieri è stato protagonista delle ultime puntate di Uomini e Donne. L’ex scelta di Sophie Codegoni, infatti, sta appassionando il pubblico del dating show con le sue conoscenze amorose. Matteo Ranieri è diviso tra Federica Aversano, Denise Giulia Mingiano e Martina Viali. Il tronista ha affrontato le prime incomprensioni con le sue corteggiatrici e anche uno scontro molto acceso con Armando Incarnato. Per questo diverbio, Matteo Ranieri è anche scoppiato a piangere. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’1 febbraio, verrà mandato in onda un nuovo bacio di Matteo Ranieri, come ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022)è stato protagonista delle ultime puntate di. L’ex scelta di Sophie Codegoni, infatti, sta appassionando il pubblico del dating show con le sue conoscenze amorose.è diviso tra Federica Aversano, Denise Giulia Mingiano e Martina Viali. Ilha affrontato le prime incomprensioni con le sue corteggiatrici e anche uno scontro molto acceso con Armando Incarnato. Per questo diverbio,è anche scoppiato a piangere. Secondo ledi, nella puntata dell’1, verrà mandato in onda un nuovodi, come ...

