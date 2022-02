Tutte le citazioni di quadri e film della sequenza d'amore tra Jules e Rue in Euphoria (Di martedì 1 febbraio 2022) Da Frida Khalo a Titanic, ecco i riferimenti di arte e cinema del quarto episodio di Euphoria: li avete riconosciuti tutti? Leggi su vanityfair (Di martedì 1 febbraio 2022) Da Frida Khalo a Titanic, ecco i riferimenti di arte e cinema del quarto episodio di: li avete riconosciuti tutti?

Advertising

Viveredi_Ansia2 : dovete leggere tutte le citazioni/risposte di questo profilo - LoredanaMaggi_ : @AndreaVenanzoni Negli scorsi giorni ha commentato tutte le fasi dell’elezione con queste citazioni, citazioni di canzoni - BeckyNightray : Spero di rivederti in qualche sogno lucido - Tutte le sere (FARSI MALE A NOI VA BENE), bnkr44 ft. ARIETE #song… - leternoassente : «PAROLA DI DIO» Dio non ha lasciato senza punizione quegli angeli che avevano peccato, ma li ha gettati nell’abiss… - bri_ishh : @lewislovewill Ceh, io come faccio a leggerlo se mi trovo tutte queste meravigliose citazioni che però mi preoccupa… -