Screenshot delle chat: una novità per Messenger, una bufala su WhatsApp (Di martedì 1 febbraio 2022) No: WhatsApp non aggiungerà una terza spunta blu per notificare lo Screenshot di un messaggio. E invece, sì: Messenger avvertirà le persone che qualcuno ha fotografato il contenuto della chat Leggi su repubblica (Di martedì 1 febbraio 2022) No:non aggiungerà una terza spunta blu per notificare lodi un messaggio. E invece, sì:avvertirà le persone che qualcuno ha fotografato il contenuto della

Advertising

CloudyKant : RT @robecuom: Cosa più bella delle elezioni del Presidente è che EMILIO FEDE si è fatto Instagram. Non lo sa usare Sta in fissa con le dir… - mikzeno : @ANNA62348499 Ma perché hai gli screenshot delle litigate? ?????????? - AmericanMcgeeAl : @Frances53017788 @shiningjasmin @PaoloLeChat @magicadespell78 Psicologiche e psicoanalitiche sono due cose diverse.… - prevenzione : In breve potrebbe capitare un crash durante la verifica del GP. Il Tracker prende lo screenshot e la memoria, la li… - Solegiallorosso : L'ennesima delusione ... una delle poche portavoci che stimavo. La mia tessera sanitaria non la posto ma se vuoi pu… -