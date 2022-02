Sanremo 2022, Michele Bravi – «Inverno dei fiori» (Di martedì 1 febbraio 2022) A nove anni dal successo a XFactor, Michele Bravi prova a lasciare il segno anche a Sanremo. Il cantante, che nel 2013 trionfò al talent show con il brano La vita e la felicità, partecipa alla 72esima edizione del Festival con Inverno dei fiori. Quella di quest’anno è la seconda partecipazione da concorrente al Festival di Sanremo dopo quella del 2017 con il brano Il diario degli errori. Allora si piazzò al quarto posto. Subito dopo la sua partecipazione al Festival di quell’anno, l’artista pubblicò l’album Anime di carta. Nel 2018 torna due volte all’Ariston, prima come ospite duettando con Annalisa e poi nel programma Sanremo Young. Nel maggio dello stesso anno ottenne un grande successo con Nero Bali, cantato in coppia con Elodie. Bravi incise il ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) A nove anni dal successo a XFactor,prova a lasciare il segno anche a. Il cantante, che nel 2013 trionfò al talent show con il brano La vita e la felicità, partecipa alla 72esima edizione del Festival condei. Quella di quest’anno è la seconda partecipazione da concorrente al Festival didopo quella del 2017 con il brano Il diario degli errori. Allora si piazzò al quarto posto. Subito dopo la sua partecipazione al Festival di quell’anno, l’artista pubblicò l’album Anime di carta. Nel 2018 torna due volte all’Ariston, prima come ospite duettando con Annalisa e poi nel programmaYoung. Nel maggio dello stesso anno ottenne un grande successo con Nero Bali, cantato in coppia con Elodie.incise il ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - fanpage : A Fanpage @GiuliaSalemi93 racconta la sua nuova esperienza a #Sanremo2022 Come sta affrontando questa nuova avvent… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - Jonnymetaverso : RT @HoaraBorselli: Roberto Saviano a Sanremo 2022. Dopo la Muti e la legalizzazione della cannabis, la Foer che ci riproporrà il DDLZan, pi… - aspettaaspetta : RT @HoaraBorselli: Roberto Saviano a Sanremo 2022. Dopo la Muti e la legalizzazione della cannabis, la Foer che ci riproporrà il DDLZan, pi… -