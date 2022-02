Roma, cade sul marciapiede “dissestato” e si rompe il naso: «E’ una vergogna» (Di martedì 1 febbraio 2022) Intervenire prima che accada una tragedia. E’ questo quello che chiedono, ormai da tempo, i residenti di Conca D’Oro, nel III Municipio. Ma non solo. Perché in realtà a Roma, un po’ ovunque, la città sembra essere abbandonata a se stessa e anche al Nuovo Salario piovono le segnalazioni di chi è stanco di fare slalom tra i marciapiedi ridotti a colabrodo, tra buche e avvallamenti pericolosi. E proprio stamattina, poche ore fa, un signore è caduto in via Val D’Ala, è inciampato su quella strada dissestata, ‘sconnessa’, e pare si sia rotto il setto natale, portato via poi con l’ambulanza intervenuta sul posto. Aspettare una tragedia prima di intervenire? Una passeggiata, che sarebbe dovuta essere tranquilla, finita nel peggiore dei modi. E la domanda sorge spontanea: è davvero necessario aspettare che accada qualcosa? Non sarebbe più facile agire prima? I residenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 febbraio 2022) Intervenire prima che accada una tragedia. E’ questo quello che chiedono, ormai da tempo, i residenti di Conca D’Oro, nel III Municipio. Ma non solo. Perché in realtà a, un po’ ovunque, la città sembra essere abbandonata a se stessa e anche al Nuovo Salario piovono le segnalazioni di chi è stanco di fare slalom tra i marciapiedi ridotti a colabrodo, tra buche e avvallamenti pericolosi. E proprio stamattina, poche ore fa, un signore è caduto in via Val D’Ala, è inciampato su quella strada dissestata, ‘sconnessa’, e pare si sia rotto il setto natale, portato via poi con l’ambulanza intervenuta sul posto. Aspettare una tragedia prima di intervenire? Una passeggiata, che sarebbe dovuta essere tranquilla, finita nel peggiore dei modi. E la domanda sorge spontanea: è davvero necessario aspettare che accada qualcosa? Non sarebbe più facile agire prima? I residenti ...

