Questa Noemi? Non proprio: in un anno, la sconvolgente trasformazione: sul palco delll'Ariston così, pazzesco | Guarda (Di martedì 1 febbraio 2022) Noemi è una habitué del Festival di Sanremo, essendo giunta alla settima partecipazione. Il suo talento e la sua voce sono evidenti e riconosciuti da tutti ormai da anni, non stupisce quindi la sua assidua presenza sul palco del teatro Ariston. Rispetto a un anno fa, la 40enne romana si è presentata ancora più tirata a lucido dal punto di vista fisico. Non è infatti un segreto che Noemi sia cambiata molto in questo senso, dopo aver lavorato duramente per conseguire certi risultati. Con una precisazione importante: non lo ha fatto per la società, ma per stare bene con se stessa. E così in Questa 72esima edizione del Festival di Sanremo si è presentata sul palco più bella e affascinante che mai, anche con un vestito giusto per esaltare la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022)è una habitué del Festival di Sanremo, essendo giunta alla settima partecipazione. Il suo talento e la sua voce sono evidenti e riconosciuti da tutti ormai da anni, non stupisce quindi la sua assidua presenza suldel teatro. Rispetto a unfa, la 40enne romana si è presentata ancora più tirata a lucido dal punto di vista fisico. Non è infatti un segreto chesia cambiata molto in questo senso, dopo aver lavorato duramente per conseguire certi risultati. Con una precisazione importante: non lo ha fatto per la società, ma per stare bene con se stessa. Ein72esima edizione del Festival di Sanremo si è presentata sulpiù bella e affascinante che mai, anche con un vestito giusto per esaltare la sua ...

