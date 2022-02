Phoenix da 10 e lode Atlanta batte i Lakers senza LeBron James

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Phoenix lode

Quotidiano.net

Minnesota superano gli Utah Jazz per 126 - 106 , vince anche Detroit sui Cleveland Cavaliers 115 - 105 , mentre iSuns infilano il decimo successo di fila, ai danni di San Antonio per 115 - ...senza sosta, Utah perde gara e Ingles ISuns (40 - 9) battono 115 - 110 i San Antonio Spurs (19 - 31) e diventano i primi a toccare quota 40 vittorie con 28 punti di Booker e i 26 di ...Minnesota superano gli Utah Jazz per 126-106 (Towns tripla doppia da 31 punti, 10 assist e 11 rimbalzi), vince anche Detroit sui Cleveland Cavaliers 115-105 (Bey 31 punti), mentre i Phoenix Suns ...The Storm won the 2018 and 2020 championships with that same core group of players and were poised to make another run at the title before Stewart got hurt late in the regular season and missed the ...