Pechino 2022, venerdì 18 febbraio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di martedì 1 febbraio 2022) Emozioni forti anche nel terzultimo giorno di gare in Cina, vale a dire nella giornata di venerdì 18 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Per il freestyle c'è Simone Deromedis al via, fari puntati poi su Bosa e Rosanelli nella finale maschile dei 1000 metri del pattinaggio di velocità. per non tacere della mass start maschile di biathlon dalla quale possiamo sperare in medaglie. Ecco dunque a seguire l'elenco degli italiani in gara venerdì 18 febbraio. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO tutti GLI italiani IN gara I REGOLAMENTI DI tutti GLI SPORT VENERDI 18 febbraio (giorno 14, orari ...

