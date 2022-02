Palermo, Baldini vede il Messina: ok Dall’Oglio, Marconi e Odjer in diffida (Di martedì 1 febbraio 2022) In vista del match contro il Messina, Silvio Baldini riflette sul possibile 11 titolare alla luce del recupero di Jacopo Dall'Oglio Leggi su mediagol (Di martedì 1 febbraio 2022) In vista del match contro il, Silvioriflette sul possibile 11 titolare alla luce del recupero di Jacopo Dall'Oglio

Advertising

Mediagol : Palermo, Baldini vede il Messina: ok Dall’Oglio, Marconi e Odjer in diffida - Mediagol : Palermo, gli esordi che fanno bene ai rosa: Damiani e Felici aprono il Baldini bis - frasicilia : Il 2 febbraio 2004 Guidolin debuttava sulla panchina del Palermo, dopo aver preso il posto dell’esonerato Baldini.… - ILOVEPACALCIO : Damiani, Felici e il Baldini-bis: le...primizie fanno bene al Palermo - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Palermo, Baldini ritrova Dall’Oglio per il derby col Messina. Le ultime - Ilovepalermocalcio -