Operazione “Salerno città Pulita”: tre interventi della polizia urbana (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo l’Operazione di lunedì scorso contro chi apre i sacchi neri dell’indifferenziato e diversi rifiuti in strada, si registra oggi un nuovo intervento del nucleo operativo ambiente decoro urbano dei vigili urbani, che ha effettuato una serie di controlli sul conferimento corretto dei rifiuti. In primo luogo ed in coerenza agli accordi intercorsi tra l’Assessore alla Sicurezza, Claudio Tringali , la polizia Municipale e la Protezione Civile, lo speciale nucleo dei caschi bianchi diretto da Mario Elia e dal Comandante Dr. Rosario Battipaglia, unitamente alla polizia di Stato, coadiuvati da personale della Salerno Pulita, hanno nuovamente dato luogo ad un servizio dedicato a chi fruga indiscriminatamente tra le buste dei rifiuti ed i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo l’di lunedì scorso contro chi apre i sacchi neri dell’indifferenziato e diversi rifiuti in strada, si registra oggi un nuovo intervento del nucleo operativo ambiente decoro urbano dei vigili urbani, che ha effettuato una serie di controlli sul conferimento corretto dei rifiuti. In primo luogo ed in coerenza agli accordi intercorsi tra l’Assessore alla Sicurezza, Claudio Tringali , laMunicipale e la Protezione Civile, lo speciale nucleo dei caschi bianchi diretto da Mario Elia e dal Comandante Dr. Rosario Battipaglia, unitamente alladi Stato, coadiuvati da personale, hanno nuovamente dato luogo ad un servizio dedicato a chi fruga indiscriminatamente tra le buste dei rifiuti ed i ...

