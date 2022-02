MotoGP | Shakedown | l’inferno del day 2

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il circuito di Sepang sembra l’anticamera del, in questo day 2 dellodella. Le temperature dell’aria oggi sono più alte che mai, con l’asfalto che nel pomeriggio tocca i 60 gradi. In questa fornace a cielo aperto, le attività in pista raggiungono il loro massimo. Maverick Vinales fa il suo esordio stagionale in sella all’Aprilia, mentre i rookies continuano il loro apprendistato (tranne uno). Si rivede la Honda con la nuova moto ed il tester Bradl, e la Ducati prosegue il lavoro di fino del suo bolide.: cosa succede nel day 2? Nonostante il gran caldo, Vinales lima di quasi un secondo il miglior crono di ieri, e sale in cima alla classifica con 1’59?883. Il catalano è sempre più in sintonia con la RS-GP, grazie al fatto che ha più tempo per adattarsi ad ...

Test Sepang, Di Giannantonio dopo lo: "Solo cose belle"... segnando un promettente 1'59.833 , tempo comunque ancora lontano dalla pole del 2019 - ultima volta in cui lehanno corso in terra malese prima della pandemia - , segnata da Fabio Quartararo ...Il secondo giorno di Shakedown Test sul circuito di Sepang, in Malesia, porta la firma di Maverick Viñales. Lo spagnolo è infatti il più veloce di giornata e precede le Ducati di Michele Pirro e di un ...Michele Pirro is the real workaholic of these tests. While all of his colleagues stopped for the lunch break, the Ducati test rider did two long runs between 1pm and 3pm, the hottest hours of the day.