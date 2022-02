Morgan contro Sanremo, la profezia del cantante (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Morgan contro Sanremo, ancora una volta: il cantante annuncia il suo desiderio di voler condurre un’edizione del Festival, prima o poi. Era arrivato ai ferri corti con il conduttore Amadeus già in occasione della scorsa edizione, dopo la sua esibizione disastrosa con Bugo nel 2020. “Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico, e quando succederà non solo si avrà la sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria“: così recita Morgan nel suo ultimo post Instagram, dove si sfoga contro il Festival. Marianna Soru Seguici suInstagramFacebookMetrò L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022), ancora una volta: ilannuncia il suo desiderio di voler condurre un’edizione del Festival, prima o poi. Era arrivato ai ferri corti con il conduttore Amadeus già in occasione della scorsa edizione, dopo la sua esibizione disastrosa con Bugo nel 2020. “Prima di morire curerò un’edizione del Festival dicome direttore artistico, e quando succederà non solo si avrà la sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria“: così recitanel suo ultimo post Instagram, dove si sfogail Festival. Marianna Soru Seguici suInstagramFacebookMetrò L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

