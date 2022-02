Messico, ucciso con un colpo di pistola il giornalista Roberto Toledo: è il quarto in un mese (Di martedì 1 febbraio 2022) Roberto Toledo, editorialista del giornale online messicano Monitor Michoacán, è stato assassinato lunedì 31 gennaio a Zitacuaro, nello stato occidentale di Michoacan. Il giornalista si stava preparando a registrare una videointervista quando tre persone lo hanno avvicinato e gli hanno sparato con un colpo di pistola. A darne notizia su Facebook è Armando Linares, il direttore del sito per cui Toledo lavorava, il quale spiega che doveva incontrarlo per un appuntamento nel suo ufficio. “Venti minuti prima gli avevo detto per telefono che ci saremmo incontrati in ufficio per intervistare una persona – ha detto Linares – . Sono stato trattenuto un po’ e lui è arrivato prima di me, è entrato e ha chiuso la porta, ma quasi subito gli hanno suonato”. I pubblici ministeri nello stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022), editorialista del giornale online messicano Monitor Michoacán, è stato assassinato lunedì 31 gennaio a Zitacuaro, nello stato occidentale di Michoacan. Ilsi stava preparando a registrare una videointervista quando tre persone lo hanno avvicinato e gli hanno sparato con undi. A darne notizia su Facebook è Armando Linares, il direttore del sito per cuilavorava, il quale spiega che doveva incontrarlo per un appuntamento nel suo ufficio. “Venti minuti prima gli avevo detto per telefono che ci saremmo incontrati in ufficio per intervistare una persona – ha detto Linares – . Sono stato trattenuto un po’ e lui è arrivato prima di me, è entrato e ha chiuso la porta, ma quasi subito gli hanno suonato”. I pubblici ministeri nello stato ...

Advertising

Fort71488686 : RT @fattoquotidiano: Messico, ucciso con un colpo di pistola il giornalista Roberto Toledo: è il quarto in un mese - manievulcani : RT @fattoquotidiano: Messico, ucciso con un colpo di pistola il giornalista Roberto Toledo: è il quarto in un mese - fattoquotidiano : Messico, ucciso con un colpo di pistola il giornalista Roberto Toledo: è il quarto in un mese - TassoOfficial : Messico, ancora un giornalista ucciso. Si tratta della quarta vittima in un mese - PaoloTaioli : RT @euronewsit: Messico, ancora un giornalista ucciso. Si tratta della quarta vittima in un mese -