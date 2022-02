L’Uefa vuole fare causa a una pizzeria tedesca per la “Champignons League” (Di martedì 1 febbraio 2022) L’Uefa, che ha evidentemente poco da fare in questo periodo, minaccia di fare causa ad una pizzeria tedesca perché no, una pizza non può chiamarsi “Champignons League”, e hanno intenzione di procedere per violazione del marchio. Il marchio violato dai funghi della pizza sarebbe Champions League. La pizzeria in questione è anche un produttore di pizze surgelate, la Pizzabande GmbH, e si trova a Giessen. Ha pubblicato una lettera del suo avvocato su Instagram, nella quale spiega che “poco prima di Natale abbiamo ricevuto una lettera dalla Uefa che ci accusava di violare i diritti di licenza e che dovevamo cambiare il nome della pizza”. Ma non hanno ceduto: il nome della pizza resta quello. E allora a gennaio è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022), che ha evidentemente poco dain questo periodo, minaccia diad unaperché no, una pizza non può chiamarsi “”, e hanno intenzione di procedere per violazione del marchio. Il marchio violato dai funghi della pizza sarebbe Champions. Lain questione è anche un produttore di pizze surgelate, la Pizzabande GmbH, e si trova a Giessen. Ha pubblicato una lettera del suo avvocato su Instagram, nella quale spiega che “poco prima di Natale abbiamo ricevuto una lettera dalla Uefa che ci accusava di violare i diritti di licenza e che dovevamo cambiare il nome della pizza”. Ma non hanno ceduto: il nome della pizza resta quello. E allora a gennaio è ...

Advertising

SabazioVirbio2 : RT @napolista: L’#Uefa vuole fare causa a una pizzeria tedesca per la “Champignons League” La società produce la suddetta #pizza ai funghi… - napolista : L’#Uefa vuole fare causa a una pizzeria tedesca per la “Champignons League” La società produce la suddetta #pizza… - Rougenoir1978 : L’unica cosa che vuole dal mercato chi si lamenta è qualcuno che sia CONSIDERATO FORTE DA TUTTI per sfottere ratti… - giuseppe1672 : RT @IPibia: Altri decreto #SalvaLazio E Gravina vuole proporre l'Italia per organizzare gli europei #Uefa - IPibia : Altri decreto #SalvaLazio E Gravina vuole proporre l'Italia per organizzare gli europei #Uefa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Uefa vuole Roma, sorpresa a Trigoria per Mourinho: ecco il regalo da parte della Uefa Corriere dello Sport