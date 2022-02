LIVE Virtus Bologna-Buducnost 4-2, EuroCup 2022 in DIRETTA: si segna poco nei primi cinque minuti di partita (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Weems che manda Micov in lunetta. 6-2 Piazzato di Jaiteh, mini-allungo Virtus, 5’04” per chiudere il primo quarto. Reed fa 0/2. Fallo di Mannion (è già il secondo personale per l’ex Golden State e Santa Cruz Warriors) che manda in lunetta Reed. 4-2 Penetrazione di Mannion, 6’10” da giocare nel quarto di apertura. 2-2 Tiro difficile di Cobbs che però manda a bersaglio. Mannion si prende una tripla centrale che finisce cortissima, possesso Buducnost. 2-0 SCHIACCIATA di Weems, 7’45” sul cronometro del primo quarto. primi due minuti di partita che se ne vanno senza punti messi a referto. SI PARTE! 20.28 QUINTETTI, Virtus Bologna: Pajola, Mannion, Weems, Alibegovic, Jaiteh; ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Weems che manda Micov in lunetta. 6-2 Piazzato di Jaiteh, mini-allungo, 5’04” per chiudere il primo quarto. Reed fa 0/2. Fallo di Mannion (è già il secondo personale per l’ex Golden State e Santa Cruz Warriors) che manda in lunetta Reed. 4-2 Penetrazione di Mannion, 6’10” da giocare nel quarto di apertura. 2-2 Tiro difficile di Cobbs che però manda a bersaglio. Mannion si prende una tripla centrale che finisce cortissima, possesso. 2-0 SCHIACCIATA di Weems, 7’45” sul cronometro del primo quarto.duediche se ne vanno senza punti messi a referto. SI PARTE! 20.28 QUINTETTI,: Pajola, Mannion, Weems, Alibegovic, Jaiteh; ...

Virtusbo : ?? LIVE dalla Segafredo Arena Quintetto #Virtus: Pajola, Mannion, Weems, Alibegovic, Jaiteh Virtus Segafredo Bologn… - ER_Notizie : LIVE Piacenza-Virtus Verona: biancorossi in campo alle 18. Le probabili formazioni - PiacenzaPress : LIVE Piacenza-Virtus Verona: biancorossi in campo alle 18. Le probabili formazioni - sportli26181512 : Eurocup, 12^ giornata: stasera Bologna su Sky: Tra oggi e mercoledì 2 febbraio la 12^ giornata della regular season… - Calciodiretta24 : Monopoli - Virtus Francavilla: diretta live e risultato in tempo reale -