LIVE Sanremo 2022 1° febbraio in DIRETTA: Mahmood e Blanco incantano! Ariston scatenato con i Maneskin (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE E I LOOK ARTISTA PER ARTISTA LIVE 0.34: Amadeus annuncia la prima classifica provvisoria, dopo la pubblicità 0.30: Si chiude la promozione di Don Matteo 13 0.25: Prosegue la gag di Frassica, Raul Bova e Amadeus 0.19: Riparte il collegamento dall’Ariston e gli ospiti sono Raul Bova e Nino Frassica. La promozione è per la prossima serie di Don Matteo 0.12: E’ stata una prima serata finora in versione pocket. Tre ore finora, hanno già cantato tutti gli artisti in gara 0.06: C’è Hozier (take me to church) sul palco di Sanremo a cantare Tell it to my heart 0.04: Si prosegue a ballare con Paradise 0.03: I Meduza proseguono con Lose Control, altro grandissimo successo mondiale 0.01: Piece of your heart, uno dei grandissimi successi dei Meduza 23.59: E’ il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE E I LOOK ARTISTA PER ARTISTA0.34: Amadeus annuncia la prima classifica provvisoria, dopo la pubblicità 0.30: Si chiude la promozione di Don Matteo 13 0.25: Prosegue la gag di Frassica, Raul Bova e Amadeus 0.19: Riparte il collegamento dall’e gli ospiti sono Raul Bova e Nino Frassica. La promozione è per la prossima serie di Don Matteo 0.12: E’ stata una prima serata finora in versione pocket. Tre ore finora, hanno già cantato tutti gli artisti in gara 0.06: C’è Hozier (take me to church) sul palco dia cantare Tell it to my heart 0.04: Si prosegue a ballare con Paradise 0.03: I Meduza proseguono con Lose Control, altro grandissimo successo mondiale 0.01: Piece of your heart, uno dei grandissimi successi dei Meduza 23.59: E’ il ...

SanremoRai : Puoi seguire la 1ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - affossona : RT @labetty__: Non mi capacito che la Rai non abbia un canale dedicato a Sanremo. Live sul red carpet, live sulla nave di Orietta , un live… - radaellisimone1 : RT @LiveSpinoza: I Måneskin tornano a Sanremo dopo aver aperto i live dei Rolling Stones. Tipo quei calciatori che visitano la favela dove… - louxsavedme_ : RT @labetty__: Non mi capacito che la Rai non abbia un canale dedicato a Sanremo. Live sul red carpet, live sulla nave di Orietta , un live… - CaggiaRaffaella : Io questo sanremo lo trovo noioso almeno la prima serata tanto da .girare spesso canale sul grande fratello live s… -