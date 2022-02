LE NANOTECNOLOGIE NEI SIERI COVID SPIEGATE DAI RICERCATORI ARGENTINI (Di martedì 1 febbraio 2022) In una presentazione alla stazione radio cilena El Mirador del Gallo , il medico argentino Martín Monteverde ha presentato le analisi effettuate dai RICERCATORI di Corona2Inspect sulla microtecnologia trovata nei “vaccini” Cansino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm e Sputnik. Nel giugno 2021 il grafene è stato scoperto nei “vaccini” COVID dallo scienziato spagnolo Dr. Pablo Campra . Da allora, grafene e NANOTECNOLOGIE sono state … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 1 febbraio 2022) In una presentazione alla stazione radio cilena El Mirador del Gallo , il medico argentino Martín Monteverde ha presentato le analisi effettuate daidi Corona2Inspect sulla microtecnologia trovata nei “vaccini” Cansino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm e Sputnik. Nel giugno 2021 il grafene è stato scoperto nei “vaccini”dallo scienziato spagnolo Dr. Pablo Campra . Da allora, grafene esono state … proviene da Database Italia.

