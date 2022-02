Le lacrime di Ida a Uomini e Donne fanno arrabbiare Tina: il fantasma di Riccardo torna (Di martedì 1 febbraio 2022) Avete anche voi quella strana sensazione che vi porta a pensare che prima o poi nello studio di Uomini e Donne farà il suo ritorno il bel Riccardo Guarnieri? Perchè quella domanda sibillina di Maria de Filippi a Ida Platano non può esser stata casuale. Ma ancora più strano è il fatto che una donna, dopo oltre un anno, ancora stia lì a pensare a Riccardo, a quello che è stato. Se anche ne vogliamo parlare come di un grande amore ( ricordando i due che in un paio di anni di conoscenza avranno passato insieme realmente, un paio di mesi, non di più) perchè i sentimenti solo chi li vive può misurarli, dobbiamo anche prendere atto di alcune cose. La prima: entrambi hanno deciso di andare avanti. La storia è finita da tempo, troppo tempo. Se Ida ha ancora un sentimento per il suo ex forse, dovrebbe smetterla di partecipare a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 febbraio 2022) Avete anche voi quella strana sensazione che vi porta a pensare che prima o poi nello studio difarà il suo ritorno il belGuarnieri? Perchè quella domanda sibillina di Maria de Filippi a Ida Platano non può esser stata casuale. Ma ancora più strano è il fatto che una donna, dopo oltre un anno, ancora stia lì a pensare a, a quello che è stato. Se anche ne vogliamo parlare come di un grande amore ( ricordando i due che in un paio di anni di conoscenza avranno passato insieme realmente, un paio di mesi, non di più) perchè i sentimenti solo chi li vive può misurarli, dobbiamo anche prendere atto di alcune cose. La prima: entrambi hanno deciso di andare avanti. La storia è finita da tempo, troppo tempo. Se Ida ha ancora un sentimento per il suo ex forse, dovrebbe smetterla di partecipare a ...

carloni_ilaria : RT @uominiedonne: Ida non riesce a trattenere le lacrime, e Tina… #UominieDonne - uominiedonne : Ida non riesce a trattenere le lacrime, e Tina… #UominieDonne - sugliscogli2 : #Ida porta alta la bandiera delle poveracce eternamente insoddisfatte che massacrano e insultano i propri compagni… - comeacquiloni : ida sei un'anima d'oro. noi ti capiamo, lascia perdere chi ignora la realtà. le tue lacrime sono vere e hanno un se… - SimoSavoy : Non posso credere a ciò che penso, ma Ida la capisco. Sarà che nelle sue lacrime vedo le mie di tempo fa.???? ..... #uominiedonne -