Green pass | dal 1 febbraio è obbligatorio per entrare nei negozi | dove non serve

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma –base sempre più indispensabile. Da oggi 12022 è infattiin moltima non in tutti.anche in banca, alle Poste e dal tabaccaio,non è invece necessario? Dai supermercati aidi animali, nella lista delle attività ‘esenti’ ci sono quelle legate alle “esigenze essenziali e primarie della persona”, quindi, “esigenze alimentari e di prima necessità”, “esigenze di salute” come “l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie” e “veterinarie”, oltre a “esigenze di sicurezza” ed “esigenze di giustizia”. Non servirà esibire ilbase negli ipermercati, nei supermercati, nei discount di alimentari, nei minimercati e in altri ...

Advertising

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - PGuagliumi : RT @VittorioSgarbi: Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - francesala : RT @lameduck1960: Il Green Pass va resettato, abolito, tolto, cancellato e dimenticato. RT plis. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Si stringe il cappio al collo anche dei vaccinati perché ilda oggi non vale più nove mesi ma sei mesi. Chi dunque si è vaccinato a settembre non potrà più circolare già a partire dal mese ...I giornali che si sono occupati di lei l'hanno dipinta come una sovversiva no vax , manco fosse pronta a farsi esplodere in corsia, perché non voleva esibire ilrafforzato in ospedale. Invece dietro un recente caso di cronaca che ha visto protagonista una tirocinante di Pisa potrebbe delinearsi anche qualcos'altro, come un abuso o una violazione ...ORA SI ACCERTINO ANCHE LE COLPE DELL’ASL BAT MA CON INDAGINI SERIE. E’ giusto che l’attenzione resti alta sul caso dei coniugi respinti dal reparto oncologia dell’ospedale ...Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori ...