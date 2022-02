GF Vip | Miriana Trevisan starebbe adottando una ‘strategia’? I dubbi di Sophie e Jessica

(Di martedì 1 febbraio 2022)contro: secondo le due gieffine, il comportamento della coinquilina avrebbe ragioni precise. L’arrivo di Delia Duran ha messo ulteriormente in risalto la spaccatura tra i due gruppi della casa del GF Vip. La sua acerrima rivale, Soleil Sorge, è stata fin dall’inizio al centro delle critiche da parte del pubblico L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli fa la quarantena per trascorrere la notte con Miriana Trevisan: “Voglio solo te” htt… - gf_vip_news : CONTINUATE A VOTARE E FAR GIRARE QUESTO SONDAGGIO #GFVIP #jessvip #jess #mirinat #miriagio #solphie #soleil… - infoitcultura : Miriana: “Biagio mi manca molto” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Biagio e Miriana finalmente riuniti - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Miriana e Biagio finalmente riuniti - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Miriana

Arianna David , ex Miss Italia ed opinionista spesso e volentieri di Mattino 5, continua a non credere nella storia d'amore scoppiata nella casa del Grande Fratello2021 fraTrevisan e Biagio D'Anelli. Ieri l'ex concorrente è rientrato nella dimora più spiata d'Italia, passando una notte, si mormora di passione , con l'ex Velina nella Love Boat, la ...Tra questi anche Manila Nazzaro che, subito dopo la diretta, ha ribadito la sua posizione e svelato le motivazioni dietro la sua scelta delpreferito .Trevisan è la preferita di Manila ...Sophie e Jessica contro Miriana Trevisan: secondo le due gieffine, il comportamento della coinquilina avrebbe ragioni precise. L’arrivo di Delia Duran ha messo ulteriormente in risalto la spaccatura ...Stamattina al Grande Fratello Vip 6 è spuntato un foglio sospetto della regia. A notarlo è stata Manila Nazzaro, che ha subito condiviso tutto con Davide Silvestri e Miriana Trevisan, entrambi con lei ...