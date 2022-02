“Devi morire stuprata”: le minacce dei no vax a Sara Manfuso (Di martedì 1 febbraio 2022) Il clima intimidatorio è sempre più torrido e chi utilizza i social – spesso celandosi dietro un’apparente anonimato – pensa di poter scrivere di tutto senza pagarne le conseguenze. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni di minacce da parte dei cosiddetti “no vax” che, in rete (ma anche fuori, come dimostra il caso della professoressa Antonella Viola, finita sotto scorta), se la prendono con personaggi più o meno pubblici scagliando contro di loro odio e minacce. L’ultima a finire in questo tritacarne è stata Sara Manfuso – opinionista e Presidente dell’Associazione #iocosì, in difesa dei diritti delle donne -, “rea” di aver presentato il libro scritto dal professore Matteo Bassetti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Il clima intimidatorio è sempre più torrido e chi utilizza i social – spesso celandosi dietro un’apparente anonimato – pensa di poter scrivere di tutto senza pagarne le conseguenze. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni dida parte dei cosiddetti “no vax” che, in rete (ma anche fuori, come dimostra il caso della professoressa Antonella Viola, finita sotto scorta), se la prendono con personaggi più o meno pubblici scagliando contro di loro odio e. L’ultima a finire in questo tritacarne è stata– opinionista e Presidente dell’Associazione #iocosì, in difesa dei diritti delle donne -, “rea” di aver presentato il libro scritto dal professore Matteo Bassetti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

