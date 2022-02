Conoscete la moglie di Bernardeschi? Ha 10 anni più di lui ed era famosissima un tempo

Leggi su goalnews

(Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News In un'intervista al settimanale Nuovo, Veronica Ciardi ha raccontato la sua relazione con Federico. La loro storia d'amore ha avuto alti e bassi: primo incontro nel 2016, un litigio nel 2017 che li ha tenuti lontani per qualche, poi la definitiva riconciliazione. Nell'estate del 2021, pochi giorni dopo la vittoria dell'Italia all'Europeo, i due sono diventati marito e. Il matrimonio è arrivato dopo un periodo fatto di alti e bassi. “Siamo tornati insieme per amore, con molto impegno. Ma abbiamo continuato a vederci e abbiamo pensato che fosse bello stare insieme. Nel 2019 è nata Deva, a maggio 2021 è nata Lena", confida la signora. “Dopo il reality, la fama si è impadronita di me. Non rinnego nulla, ma ho sofferto”, ha aggiunto Ciardi, che ha partecipato al Grande ...