Comunali L' Aquila | Grimaldi smentisce sua candidatura | troppo impegnato contro il virus

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 1 febbraio 2022) L'- "Apprendo stasera da fonti giornalistiche di una miaa sindaco nella coalizione di centrosinistra, questo mentre sono ancora in ospedalea combattereuna pandemia non ancora sconfitta e che non ci permette ancora di abbassare la guardia. Apprendo a mia insaputa di una miache non ho mai posto e che smentisco categoricamente. C'è ancora molto bisogno di medici per la nostra collettività. In questo momento il mio ruolo è al servizio dei pazienti in ospedale e vicino ai medicini e della regione Abruzzo". Così il dottor Alessandro, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'l'ipotesi dialle ...