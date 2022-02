Capodanno cinese 2022, inizia l’anno della Tigre d’Acqua: come sarà e qual è il significato (Di martedì 1 febbraio 2022) Oggi cade la seconda Luna nuova dopo il solstizio d’inverno, nel segno dell’Acquario, e per il calendario cinese è l’inizio di un nuovo anno. Si apre così il Capodanno cinese nel segno della Tigre d’Acqua Yang. Ecco che cosa significa e cosa possiamo aspettarci da questo nuovo inizio. Capodanno cinese, inizia l’anno della Tigre d’Acqua: cosa significa Il Capodanno cinese è legato alla Luna nuova in Acquario e per questo motivo può cadere in una data compresa tra il 20 gennaio e il 20 febbraio. Quest’anno la celebrazione è avvenuta il 1° febbraio e segna l’inizio dell’anno della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022) Oggi cade la seconda Luna nuova dopo il solstizio d’inverno, nel segno dell’Acquario, e per il calendarioè l’inizio di un nuovo anno. Si apre così ilnel segnoYang. Ecco che cosa significa e cosa possiamo aspettarci da questo nuovo inizio.: cosa significa Ilè legato alla Luna nuova in Acquario e per questo motivo può cadere in una data compresa tra il 20 gennaio e il 20 febbraio. Quest’anno la celebrazione è avvenuta il 1° febbraio e segna l’inizio del...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Cina e la sua diaspora celebrano domani, primo febbraio, il Capodanno che darà il via all'Anno della Tigre, e pr… - RaiNews : La tigre, che è il terzo dei 12 animali dello zodiaco cinese, simboleggia l'audacia, il vigore e la forza con cui a… - msbluetardis : buon capodanno cinese e buon primo giorno di sanremo a chi festeggia ? - Oriana_Mati : RT @ilmarziano1: Conto alla rovescia per il capodanno cinese: Three Two Wuhan ?? - radioitaliacina : Capodanno cinese, ecco i 10 ristoranti dove festeggiare a Milano. L'interessante panorama dei locali cinesi di fin… -