Amadeus va a prendere i Maneskin in auto e li porta sul palco a Sanremo | VIDEO

(Di martedì 1 febbraio 2022) “Faccio una cosa che non è mai stata fatta in 72 anni di Festival”:va inin giro perper andare a, campioni in carica che quest’anno non sono in gara. “L’ho promesso, e le promesse si mantengono”, ha detto il conduttore mentre usciva dal teatro vestito da autista, con tanto di cappello. La band romana è arrivata quindi scortata in teatro, dove è stata accolta dai tecnici che gli hanno fornito le chitarre e tutte le attrezzature per esibirsi. Hanno suonato “Zitti e Buoni”, il loro singolo più famoso che li hati anche ad aprire il concerto dei Rolling Stones negli Stati Uniti. Da domani chiamare #AMAtaxi #2022 #pic.twitter.com/lwi4sZshVz — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) February 1, ...

harrehsheart_ : RT @AlePesaresi: 1 febbraio 2022 Amadeus va a prendere i Maneskin. #Sanremo2022 - stantl3r : RT @AlePesaresi: 1 febbraio 2022 Amadeus va a prendere i Maneskin. #Sanremo2022 - iansyellow : RT @pinkskj: belli i måneskin stasera questo footage con amadeus che li va a prendere commovente #Sanremo2022 - FatimaGrippa13 : RT @pinkskj: belli i måneskin stasera questo footage con amadeus che li va a prendere commovente #Sanremo2022 - Shverlock : RT @alexland_17: Amadeus che va a prendere i Maneskin col trenino #Sanremo2022 #Maneskin #Amadeus -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus prendere

Leggi anche > 'In soli 11 mesi hanno rivoluzionato la loro carriera' diceper introdurli. 'Li vado personalmente a, una cosa mai fatta in 72 anni di Festival' sottolinea il ...Ore 22.11 -in versione 'autista' va ai Maneskin. Guidando una golf car elettrica, Ama, vestito da chauffeur, ha portato i ragazzi in teatro guidando per le strade di Sanremo. ...I Maneskin sono i super ospiti di questa prima serata a Sanremo 2022 e per l'occasione Amadeus è diventato il loro autista. Ecco cosa è successo. Dopo ...“Faccio una cosa che non è mai stata fatta in 72 anni di Festival”: Amadeus va in auto in giro per Sanremo per andare a prendere i Maneskin, campioni in carica che quest’anno non sono in gara. “L’ho ...