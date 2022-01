WWE: In programma “grandi piani” per la rottura degli R-K-Bros, dovrebbero sfidarsi per il titolo WWE (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dal momento in cui Randy Orton e Matt Riddle sono stati messi insieme a formare gli R-K-Bros, i fan si sono chiesti quando e come il duo si sarebbe eventualmente separato. I due hanno una chimica che non si vede tanto spesso in un tag team, e sono uno degli elementi che ha funzionato di più nella programmazione televisiva WWE degli ultimi mesi. Proprio a causa dell’accoglienza positiva ricevuta dal pubblico, i piani originali per lo split della squadra sono cambiati più volte. Orton vs. Riddle a WrestleMania? Secondo WrestleVotes, la WWE starebbe considerando addirittura di non far separare il tag team fino a quando non ci sarà l’occasione di dare ai due wrestler un’occasione per il WWE Championship: “La WWE aveva piani stabiliti fin dalla primavera scorsa per farli ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dal momento in cui Randy Orton e Matt Riddle sono stati messi insieme a formare gli R-K-, i fan si sono chiesti quando e come il duo si sarebbe eventualmente separato. I due hanno una chimica che non si vede tanto spesso in un tag team, e sono unoelementi che ha funzionato di più nellazione televisiva WWEultimi mesi. Proprio a causa dell’accoglienza positiva ricevuta dal pubblico, ioriginali per lo split della squadra sono cambiati più volte. Orton vs. Riddle a WrestleMania? Secondo WrestleVotes, la WWE starebbe considerando addirittura di non far separare il tag team fino a quando non ci sarà l’occasione di dare ai due wrestler un’occasione per il WWE Championship: “La WWE avevastabiliti fin dalla primavera scorsa per farli ...

