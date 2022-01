Verissimo, tutta la verità di Giacomo Urtis sul suo chiacchierato rapporto con Fabrizio Corona (Di lunedì 31 gennaio 2022) Giacomo Urtis è stato ospite, insieme alla compagna d’avventura Valeria Marini, nel salotto di Silvia Toffanin. All’interno della casa del Gf Vip 6, Il chirurgo dei vip aveva dichiarato di una relazione a tre, con un personaggio molto famoso poi finito in carcere. Molti avevano subito pensato a Fabrizio Corona, anche se Giacomo non aveva esplicitato apertamente il suo nome. Diversi nomi erano poi intervenuti dopo le sue parole, come l’ex moglie del re dei paparazzi, Nina Moric. Ieri però Urtis ha confermato il suo nome e ne ha parlato a cuore aperto, su domanda di Silvia Toffanin: Fabri è una persona che conosco da tanti anni, che mi ha aiutato tantissimo, è un’amicizia tanto speciale ecco. Poi come insegnano Soleil e Alex Belli l’amicizia ha tante forme come l’amore. ... Leggi su isaechia (Di lunedì 31 gennaio 2022)è stato ospite, insieme alla compagna d’avventura Valeria Marini, nel salotto di Silvia Toffanin. All’interno della casa del Gf Vip 6, Il chirurgo dei vip aveva dichiarato di una relazione a tre, con un personaggio molto famoso poi finito in carcere. Molti avevano subito pensato a, anche senon aveva esplicitato apertamente il suo nome. Diversi nomi erano poi intervenuti dopo le sue parole, come l’ex moglie del re dei paparazzi, Nina Moric. Ieri peròha confermato il suo nome e ne ha parlato a cuore aperto, su domanda di Silvia Toffanin: Fabri è una persona che conosco da tanti anni, che mi ha aiutato tantissimo, è un’amicizia tanto speciale ecco. Poi come insegnano Soleil e Alex Belli l’amicizia ha tante forme come l’amore. ...

