UEFA e la causa ad un ristorante per… il nome di un pizza

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Lafaad una pizzeria in Germania per ildi unapresente nel menù: la notizia Laha fattoad una pizzeria di Gießen. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’organo federale avrebbe avviato una procedura legale per ilpresente nel menù della pizzeria. “Champignons League”, lavede l’utilizzo di questa dicitura come una violazione delle norme sulle licenze, dato che “Champions League” è un marchio registrato e molto simile a quello utilizzato dal. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daWolke (@wolke) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come riportato dal tabloid tedesco Bild, laha avviato un procedimento contro un ristorante "Pizza Wolke" adel nome di una delle pizze presenti nel menù. C'è una disputa a dir poco particolare in corso tra lae una pizzeria di ......ai rigori contro il Giappone nel Campionato Futsal AFC 2001 prima del trasferimento nella. Lo ... Tuttavia, prima della sfida con il Portogallo, è rimasta con dieci giocatori adelle assenze ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La UEFA fa causa ad una pizzeria in Germania per il nome di una pizza presente nel menù: la notizia La UEFA ha fatto causa ad una pizzeria di Gießen. Se ...PizzaWolke, una pizzeria tedesca, di Giessen, in Assia, vicino a Francoforte, "inventa" la pizza Champignos League ma la Uefa le fa causa.