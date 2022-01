Startup | al via Amazon Launchpad Sustainability Accelerator

(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) –e Eit Climate-Kic, community che affronta il cambiamento climatico attraverso l’innovazione, annunciano oggi il lancio di, un programma di dodici settimane creato appositamente per sostenere leemergenti che stanno sviluppando prodotti sostenibili e desiderano crescere velocemente. Il programma viene lanciato in un contesto storico in cui i clienti sono sempre più interessati ad acquistare in modo sostenibile: “negli store online diin Europa, nel gennaio 2022, i clienti hanno acquistato più del doppio dei prodotti Climate Pledge Friendly rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente”, spiegain una nota. Da oggi, dunque,...

Si può riscoprire lo spirito della startup dopo oltre 120 anni di storia e affrontare la transizione digitale per semplificare le ... Ma visto che non si butta niente, l'idea è fare in modo che ... in Via Vittoni, a fianco della sede delle Cgil. 'OssolaCowo', si legge in un comunicato, vuole ''mettere a disposizione questi spazi ai lavoratori autonomi, free - lance, startup, piccole aziende, ... Amazon e Eit Climate-Kic lanciano il nuovo programma per supportare le startup emergenti che sviluppano prodotti sostenibili ...