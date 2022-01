Sanremo, lo scherzo da prete beffa pure Checco Zalone: finto casting ai parrocchiani per fargli da spalla (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sicuramente uno scherzo da prete, quello organizzato online dal parroco del paese d’origine di Checco Zalone. Una burla che dà la misura di quanto sia attesa – dopo il lungo silenzio seguito a Tolo Tolo, l’ultimo film del comico pugliese, al secolo Luca Medici – se si eccettuano le incursioni satiriche affidate a canzoni e video come L’immigrato: un testo sulla falsa riga di quelli di Domenico Modugno. E La vacinada, con niente di meno che la sofisticata e gettonatissima Helen Mirren nelle vesti di una pro-vax doc. Una beffa che ha preso in contropiede i fedeli del parroco che, come il suo illustre parrocchiano, ama l’ironia e la beffa innocua. Chezzo Zalone, la parrocchia della sua Capurso organizza uno scherzo da prete Per questo ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sicuramente unoda, quello organizzato online dal parroco del paese d’origine di. Una burla che dà la misura di quanto sia attesa – dopo il lungo silenzio seguito a Tolo Tolo, l’ultimo film del comico pugliese, al secolo Luca Medici – se si eccettuano le incursioni satiriche affidate a canzoni e video come L’immigrato: un testo sulla falsa riga di quelli di Domenico Modugno. E La vacinada, con niente di meno che la sofisticata e gettonatissima Helen Mirren nelle vesti di una pro-vax doc. Unache ha preso in contropiede i fedeli del parroco che, come il suo illustre parrocchiano, ama l’ironia e lainnocua. Chezzo, la parrocchia della sua Capurso organizza unodaPer questo ha ...

