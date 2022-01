Perché non si vede il TGR Lombardia o di altre regioni, 3 soluzioni al problema (Di lunedì 31 gennaio 2022) Perché, da qualche giorno, non si vede il TGR Lombardia su Rai 3 nel corrispettivo territorio regionale e magari si visualizza il notiziario di qualche regione limitrofa? Perché, ancora, la stessa anomalia si manifesta in altre aree d’Italia, in particolare del settentrione? La risposta ad entrambe le domande ha a che fare con lo switch off al nuovo digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 e più in particolare con il processo di “refarming delle frequenze“ che sta riguardando tutto il nord Italia tranne la Liguria. Semplificando e non poco l’importante passaggio tecnologico in divenire, possiamo dire che si sta provvedendo a ridurre le frequenze assegnate alle emittenti TV e radio presenti sul Digitale Terrestre. Questo Perché la banda 700 Mhz, entro fine ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022), da qualche giorno, non siil TGRsu Rai 3 nel corrispettivo territorio regionale e magari si visualizza il notiziario di qualche regione limitrofa?, ancora, la stessa anomalia si manifesta inaree d’Italia, in particolare del settentrione? La risposta ad entrambe le domande ha a che fare con lo switch off al nuovo digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 e più in particolare con il processo di “refarming delle frequenze“ che sta riguardando tutto il nord Italia tranne la Liguria. Semplificando e non poco l’importante passaggio tecnologico in divenire, possiamo dire che si sta provndo a ridurre le frequenze assegnate alle emittenti TV e radio presenti sul Digitale Terrestre. Questola banda 700 Mhz, entro fine ...

Pontifex_it : Nella Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra #PreghiamoInsieme per quanti soffrono di questa malattia, perché non m… - LucaBizzarri : L'accostamento con la shoah. Il cartello "Chiamatemi mainoculato" (ed è facilissimo sbagliarsi…) Ma soprattutto l'a… - fattoquotidiano : IL SABATO DELLE SALME Se ci fosse il bicchiere, potremmo dire che è mezzo pieno, perché ci siamo risparmiati tutti…

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Bonus Ristrutturazione 2022: 1800 per rinnovare il giardino Nel dettaglio di questo specifico intervento esso in realtà è coperto soldo all'Ecobonus 65%, perché la costruzione di serre bioclimatiche non è ammessa da altri bonus ristrutturazione, neanche dal ...

I letti Noctis su Arredare Moderno: qualità Made in Italy e cura dei dettagli Questo contenitore è detto secret, perché a letto chiuso non risulta visibile. Anche questo sistema è firmato Noctis. Arredare Moderno, sinonimo di sicurezza e qualità Arredare Moderno è da oltre 10 ...

