Niente Osimhen, assalto del Newcastle ad un altro bomber della Serie A (Di lunedì 31 gennaio 2022) Come riportato dai media inglesi, il Napoli avrebbe respinto un’importante proposta da parte del Newcastle per il centravanti Victor Osimhen, considerato dagli azzurri un vero e proprio intoccabile. I Magpies però, secondo un’indiscrezione dal Regno Unito, potrebbe provare l’assalto ad un altro bomber di Serie A. FOTO: Getty – Duvan Zapata Atalanta Duvan nel mirino del Newcastle: c’è ancora tempo La sessione di calciomercato invernale ha già chiuso i battenti in Italia: non vale lo stesso discorso per l’Inghilterra, dove il Newcastle del fondo saudita PIF starebbe preparando l’assalto a Duvan Zapata, ex Napoli e attaccante dell’Atalanta. Ha lanciato la bomba poco fa Keith Downie, reporter inglese di Sky Sports UK ed esperto ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Come riportato dai media inglesi, il Napoli avrebbe respinto un’importante proposta da parte delper il centravanti Victor, considerato dagli azzurri un vero e proprio intoccabile. I Magpies però, secondo un’indiscrezione dal Regno Unito, potrebbe provare l’ad undiA. FOTO: Getty – Duvan Zapata Atalanta Duvan nel mirino del: c’è ancora tempo La sessione di calciomercato invernale ha già chiuso i battenti in Italia: non vale lo stesso discorso per l’Inghilterra, dove ildel fondo saudita PIF starebbe preparando l’a Duvan Zapata, ex Napoli e attaccante dell’Atalanta. Ha lanciato la bomba poco fa Keith Downie, reporter inglese di Sky Sports UK ed esperto ...

Salvato95551627 : RT @FrancescoRoma78: Il Napoli se recupera Osimhen Anguissa e KK ha i suoi rinforzi veri. Non deve fare niente. Se riesce per il terzino si… - FrancoGordon97 : @TolliVincenzo @antorendina Osimhen è molto forte, ma a parte la velocità, non ha niente in più di Vlahovic, senza… - DomPepeLiberato : @sandro_Kk Giochiamo senza un terzino sinistro valido da 4 anni, la riserva di Mertens é Petagna considerando che O… - Stefano_Steve85 : @JeanMarie1899 @SimoneCristao Niente di preoccupante? E insomma..tutte comprano te no, vediamo cosa di giochi con l… - FrancescoRoma78 : Il Napoli se recupera Osimhen Anguissa e KK ha i suoi rinforzi veri. Non deve fare niente. Se riesce per il terzino… -