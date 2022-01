La positiva che viola la quarantena per fare shopping a Monza: «Non volevo perdere i saldi» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una donna di 51 anni e positiva al Coronavirus è stata fermata fuori casa dai carabinieri a Renate in provincia di Monza. Quando le è stato chiesto perché fosse fuori dalla quarantena ha detto che voleva andare a fare shopping per i sardi. La donna è stata controllata in auto durante un servizio di routine. E ha chiesto ai carabinieri di fare in fretta perché le stavano facendo perdere una svendita. Poi ha fornito la stessa giustificazione – «non volevo perdere i saldi» – quando i militari le hanno contestato la violazione della quarantena. Secondo quanto raccontato dai militari intervenuti, la donna, si sarebbe subito giustificata dicendo di avere già terminato la ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una donna di 51 anni eal Coronavirus è stata fermata fuori casa dai carabinieri a Renate in provincia di. Quando le è stato chiesto perché fosse fuori dallaha detto che voleva andare aper i sardi. La donna è stata controllata in auto durante un servizio di routine. E ha chiesto ai carabinieri diin fretta perché le stavano facendouna svendita. Poi ha fornito la stessa giustificazione – «non» – quando i militari le hanno contestato lazione della. Secondo quanto raccontato dai militari intervenuti, la donna, si sarebbe subito giustificata dicendo di avere già terminato la ...

Advertising

AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - SawSerendipity : Per quanto possa essere preoccupata, so che sei fortissimo e ti riprenderai in fretta Jiminie. Ti mando tutto il mi… - fattnacann00 : e ora che sono positiva? e mia mamma? - Rainbow_Uapa : RT @lorenzaswift13: Un'altra ospite è positiva in comunità e io devo tenere il camice perché non ci sono tute che mi vadano, nonostante l'a… - pallonatefaccia : @I_nanaki_I I tifosi resistono e continuano a essere l'anima positiva del club. È un peccato che, da un po' di anni… -