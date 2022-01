**L.elettorale: Fiano, 'da relatore sono pronto, aspettiamo Fi e Lega'** (2) (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Comunque -prosegue Fiano- la teoria dei due perimetri che Enrico Letta ci ha illustrato nella prima assemblea dei grandi elettori Pd all'inizio della settimana 'presidenziale' -ovvero il perimetro della maggioranza Draghi con Lega e Fi e un altro perimetro, quello del centrodestra, anche con Meloni- questo schema, questa configurazione hanno mostrato la corda in questi giorni. Pensavamo che il maggioritario avrebbe dato stabilità e invece non è così". Per questo, conclude, "occorre rinnovare la rappresentanza con un altro metodo che permetta lo sviluppo delle singole identità e di aprire l'offerta politica". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Comunque -prosegue- la teoria dei due perimetri che Enrico Letta ci ha illustrato nella prima assemblea dei grandi elettori Pd all'inizio della settimana 'presidenziale' -ovvero il perimetro della maggioranza Draghi cone Fi e un altro perimetro, quello del centrodestra, anche con Meloni- questo schema, questa configurazione hanno mostrato la corda in questi giorni. Pensavamo che il maggioritario avrebbe dato stabilità e invece non è così". Per questo, conclude, "occorre rinnovare la rappresentanza con un altro metodo che permetta lo sviluppo delle singole identità e di aprire l'offerta politica".

