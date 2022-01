Gf Vip, Alex Belli a luci rosse: «Ho fatto l’amore sia con Delia che con Soleil». Signorini indaga (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Nonostante i post su Instagram in cui sembrava fosse in partenza, l’attore è ritornato in studio anche durante la diretta della 38ma puntata per spiegare una volta per tutte cos’è l’amore libero per lui. Alfonso Sigonorini apre la puntata di venerdì sera del Grande Fratello Vip con il chiaro intento di voler fare chiarezza una volta per tutte sul triangolo Alex Belli – Delia Duran e Soleil Sorge. «Se qui perchè sei un grande protagonista – dice Signorini – ma devi farti capire dal pubblico. Io ti farò delle domande scomode e tu dovrai dirci esattamente cosa c’è nel tuo cuore e nella tua testa». «A me dispiace molto non farmi capire da te Alfonso – spiega Alex Belli – e dal pubblico. A volte non i capisco nemmeno io. Sono una persona un po’ ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Nonostante i post su Instagram in cui sembrava fosse in partenza, l’attore è ritornato in studio anche durante la diretta della 38ma puntata per spiegare una volta per tutte cos’èlibero per lui. Alfonso Sigonorini apre la puntata di venerdì sera del Grande Fratello Vip con il chiaro intento di voler fare chiarezza una volta per tutte sul triangoloDuran eSorge. «Se qui perchè sei un grande protagonista – dice– ma devi farti capire dal pubblico. Io ti farò delle domande scomode e tu dovrai dirci esattamente cosa c’è nel tuo cuore e nella tua testa». «A me dispiace molto non farmi capire da te Alfonso – spiega– e dal pubblico. A volte non i capisco nemmeno io. Sono una persona un po’ ...

