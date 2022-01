Dal 1° febbraio via al green pass base anche per Poste, banche e shopping (Di lunedì 31 gennaio 2022) Documento obbligatorio per molte attività al chiuso. Sanzioni ai no-vax over 50. Le mascherine all’aperto verso la proroga al Cdm di oggi Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 31 gennaio 2022) Documento obbligatorio per molte attività al chiuso. Sanzioni ai no-vax over 50. Le mascherine all’aperto verso la proroga al Cdm di oggi

Advertising

Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - amnestyitalia : Il primo febbraio sarà passato un anno esatto dal colpo di stato militare in #Myanmar: 12 mesi di miseria e morte - RaiRadio2 : Dal 1° al 5 febbraio un #Sanremo2022 tutto da ascoltare e da vedere?? @emastokholma e @Ginocastaldo racconteranno… - santolceseinfo : FGC: il servizio dal 31 gennaio a venerdì 4 febbraio - ParrocchiaF : RT @acs_italia: Aiuto alla Chiesa che Soffre il #1febbraio invita a una giornata di preghiera per il #Myanmar nel primo anniversario del co… -